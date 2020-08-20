نائب مستقبل وطن: تكليف الرئيس للحكومة برفع مستوى معيشة المواطنين يعكس انحيازه للفقراء والطبقة المتوسطة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، ببحث كافة السبل لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية خاصةً معدلات التضخم والتشغيل فضلاً عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في المجتمع، يعكس مدى انحياز الرئيس للفقراء والطبقة المُتوسطة.

وأضاف منظور، في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلم علم اليقين أن جميع طوائف الشعب المصري تماسكت حول بعضهم البعض وصبروا على إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة في السنوات الأخيرة الماضية في سبيل نهضة بلادهم، وهو ما يجعله ينحاز للمصريين ويشعر بهم ويعمل على تحسين مستواهم ومعيشتهم من أجل توفير حياة كريمة لهم، مُؤكدًا أن الرئيس يدرك بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الفقراء والطبقة المُتوسطة وهو ما يجعله يتابع كافة أوضاعهم لحظة بلحظة لحفظ حقوقهم.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس أطلق العديد من المبادرات التي تخدم الفقراء والطبقة المتوسطة أبرزها "كلنا واحد" وتستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مُخفضة، ومبادرة "حياة كريمة" وتستهدف تقديم الرعاية الطبية والخدمات والعمليات الجراحية، فضلاً عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مُشيرًا إلى أن مثل تلك المبادرات تخدم الفقراء والطبقة المتوسطة.