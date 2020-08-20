شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد 15 منطقة بمحافظة القاهرة انقطاع في مياه الشرب غدا الجمعة، لمدة 16 ساعة تبدأ من الساعة 1 ظهر الجمعة حتى الخامسة صباح السبت، وذلك بسبب أعمال الإحلال وتجديد خط المياه قطر 800 مم بامتداد شارع بورسعيد.

والمناطق التي سيتم قطع المياه عنها هي ""منشية البكري – امتداد رمسيس1 و2 – إسكان التوفيق – قاعة المؤتمرات – معهد القاهرة – مستشفى العباسية – كلية الحلمية العسكرية – المعهد الفني للقوات المسلحة – الأرصاد الجوية – جامعة عين شمس – هيئة التسليح للقوات المسلحة – المنطقة المركزية العسكرية – كهرباء الريف – الجبل الأخضر".

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وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن 15 منطقة بالمحافظة، وهى "منشية البكري – امتداد رمسيس1 و2 – إسكان التوفيق – قاعة المؤتمرات – معهد القاهرة – مستشفى العباسية – كلية الحلمية العسكرية – المعهد الفني للقوات المسلحة – الأرصاد الجوية – جامعة عين شمس – هيئة التسليح للقوات المسلحة – المنطقة المركزية العسكرية – كهرباء الريف – الجبل الأخضر"، لمدة 16 ساعة، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة الموافق 21-8-2020، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 22-8-2020، وذلك بسبب أعمال الإحلال وتجديد خط المياه قطر 800مم بامتداد شارع بورسعيد.

وأهابت محافظة القاهرة وشركة مياه الشرب بالقاهرة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.