شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية: 5 آلاف و352 طلبا لصرف إعانات كورونا من الأعضاء حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد تلقى 5 آلاف و352 طلب لصرف إعانات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى الان، موضحا أنه تم الصرف فعليا هو 6 ملايين و780 جنيه، لـ489 عضو، "355 طبيب بشرى، 101 صيدلى، 3 أطباء بيطريين، 30 طبيب أسنان".

وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عدد ما تم تسجيله بالدفعة الجارى تسليمها، هو 556 عضو، بإجمالى 11 مليون و120 ألف جنيه، وتضم تلك الدفعة "246 طبيب بشرى، 213 صيدلى، 65 طبيب بيطرى، 27 طبيب أسنان"، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التى تم تسليمها ولم يتم تسجيلها بعد، بلغت نحو 4 آلاف و307، بإجمالى 86 مليون و140 ألف جنيه، وتضم تلك الدفعة " 3 آلاف و252 طبيب بشرى، 595 صيدلى، 340 طبيب بيطرى، 120 طبيب للأسنان".

وكان قد قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن مجلس الاتحاد قرر خلال اجتماعه الأخير، صرف 5 آلاف جنيه لأعضائه من مصابى فيروس كورونا المستجد، لحالات العزل المنزلى، 20 ألف جنيه لحالات الإصابة ممكن تم حجزهم بالمستشفيات الحكومية والخاصة، و50 ألف جنيه لأسر الشهداء.

وأضاف عبد الهادى، أنه تم إلغاء شرط إثبات استمرار مزاولة المهنة للأعضاء، بدءا من 18 أغسطس الجارى، مع استمرار العمل بالقرارات السابقة مع المصابين من الأعضاء والذين تقدموا بأوراقهم لصرف الدعم قبل هذا التاريخ، لافتا إلى استمرار العمل بإثبات الإصابة بالفيروس بتحاليل pcr.