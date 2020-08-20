شكرا لقرائتكم خبر عن «عدادات مياه مسبقة الدفع» فى المصالح الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعاً مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومسؤولى قطاع المرافق بالوزارة، لمتابعة ملفات مياه الشرب والصرف الصحى، واستعراض الرؤية المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى ضوء التحديات، مُشيراً إلى أن هناك اهتماماً حالياً من القطاع الخاص بضخ استثمارات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة فى مشروعات تحلية مياه البحر، وهو ما يتطلب دراسة هذه العروض، والتعاون وعقد شراكات مع القطاع الخاص الجاد، الذى سيتولى إدارة وتشغيل المحطات، على أن تتولى الجهات المختصة بشركات المياه شراء المنتج منه، وبيعه للمواطنين بالأسعار العادية. وشدد على الاهتمام بترشيد استهلاك المياه، وتركيب القطع الموفرة فى كل المشروعات الحكومية والسكنية، لأن القطع الموفرة توفر أكثر من 30% من استهلاك المياه.

وكلف بالتنسيق مع كل شركات تصنيع خلاطات المياه لتضمينها بالقطع الموفرة، وضرورة تركيب عدادات مسبقة الدفع فى الهيئات والمصالح الحكومية، للمساهمة فى ترشيد الاستهلاك، وضمان حصول شركات المياه والصرف الصحى على مستحقاتها. واستعرض الاجتماع جهود معالجة مياه الصرف الصحى، وإعادة استخدامها فى رى المسطحات الخضراء.