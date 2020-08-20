شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع اثنين وإصابة 9 في تصادم «ميكروباص» بـ«لودر» بـ«صحراوي بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى اثنين مصرعهما، وأصيب 9 في حادث تصادم سيارة أجرة «ميكروباص» بـ«لودر» بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف أمام كافتيريا السوهاجي، اتجاه القاهرة ونقلتهم 8 سيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف التحصصي «العام سابقًا».

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر تصادم سيارة أجرة «ميكروباص» بـ«لودر» ووجود متوفين ومصابين بموقع الحادث، أمام كافتيريا السوهاجي إتجاه القاهرة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بـ8 سيارات إسعاف، إنتقلت لموقع البلاغ ونقلت جثتين و9 مصابين من مكان الحادث إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التحصصي «العام سابقًا» وجاري علاج المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللأزمة لهم.

وأكد مصدر بمديرية الصحة ببني سويف، أن سيارات الإسعاف نقلت جثتين لمتوفين من موقع الحادث لمستشفى بني سويف التخصصي، وبالإطلاع على هويتهما تبين أنهما «عبدالعليم شحاته تمام» ٨٥ سنة، بدون عمل، وإبراهيم حسانين عبدالعليم، ٥٦ سنة، كاتب بالوحدة الصحية، يقيمان محافظة قنا، وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما نقلت سيارات الإسعاف 9 مصابين، هم: متولى جاد، ٤٥ سنة، عامل، مقيم قنا، مصابًا بجروح بالرأس، ومحمد عيد محمد، ١٧ سنة، مقيم قنا، مصابًا بإشتباه كسر بالساق، وقاسم منصور صديق، ٥٧ سنة، مقيم المنيا، مصابًا بإشتباه كسر بالساق الايسر، ووحيد محمد عطية، ٣٥ سنة، مقيم قنا، مصابًا بفقدان للوعي «غيبوبة»، ومحمد عطا شحات، ٢٨ سنة، مقيم المنيا، مصابًا بإشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات، وأسامه محمد كمال، ١٨ سنة، مقيم قنا، مصابًا بإشتباه كسر بالذراع الأيمن، وباسم على ابراهيم، ٢٠ سنة، مقيم المنيا، مصابًا بجروح وسحجات، واحمد عثمان على ابراهيم، مصابًا بفقدان للوعي «غيبوبة»، ومحمد الضاحى محمد بغدادي، مصابًا بإشتباه كسر بالذراع الأيسر.

وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللأزم بشأن الواقعة وإخطار النيابة العامة لإستصدار تصريح الدفن لجثتي المتوفين بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص

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