شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة التصالح على مخالفات البناء بالجيزة.. 11 ألف طلب بـ225 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محافظة الجيزة استقبال طلبات التصالح ودفع مبالغ جدية التصالح، خاصة بعد مد فترة استقبال الطلبات شهر، حيث يتم تحصيل 25% من قيمة المخالفات على مستوى أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة وفقا للمساحة المحددة في الطلبات، حيث تنتهى فترة سداد قيمة جدية التصالح 15 سبتمبر 2020. ويرصد الخليج 365 حصيلة مخالفات التصالح وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس بمحافظة الجيزة.. 1. إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بالمحافظة 11 ألف و323 طلب. 2. إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء 225 مليون جنيه. 3. 1475 طلب بحى الهرم. 4. حى الوراق به 620 طلب. 5. حى العجوزة 552 طلب . Advertisements 6. مركز منشأة القناطر 1639 طلب . 7. ابو النمرس 1011 طلب . 8. كرداسة 903 طلب. جدير بالذكر أن محافظ الجيزة قد اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح فى مقدمتها اقرار اسعار مناسبة لقيم التصالح تتناسب مع كافه مناطق المحافظة وكذلك وقد تم إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات .

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