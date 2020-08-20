تعرف على تفاصيل المرحلة الثانية لتطوير كورنيش المريوطية بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطعت محافظة الجيزة شوطا كبيرا في ملف تطوير كورنيش المريوطية لتحوله من القبح للجمال، أشاد به الجميع، وتبدأ المحافظة في المرحلة الثانية خلال أيام، ليكون ممشى سياحى لأهالى المنطقة. ويعرض الخليج 365 تفاصيل المرحلة الثانية لتطوير كورنيش المريوطية بالهرم.. 1. طرح وسائل ترفيهية للمواطنين بطول مسار التطوير كوحدات طعام متنقلة وعربات مشروبات للشباب . 2. الأنشطة تستهدف تحقيق عائد استثمارى للمشروع وتوفير أماكن ترفيهية للمواطنين. 3. سيتم طرح عربات المأكولات من خلال شركة خاصة. 4. الشركة ستتولى تصنيع العربات الخاصة بالشباب. 5. المحافظة ستحصل ايجار شهرى من الشركة . 6. يتم تصميم عربات المشروع لتنتشر بطول 3 كم مسافة التطوير. Advertisements 7. الشركة ستطرح العربات للشباب بمقابل شهرى تحت إشراف المحافظة الجيزة. 8. سيتم تشكيل لجنة من المحافظة للرقابة على الأسعار الخاصة بعربات المأكولات. 9. سيتم الرقابة على الشركة التى تدير المشروع حتى لا يستغل المشروع في التربح المبالغ فيه. 10. كل عربات المأكولات والمشروبات ستقف أعلى الرصيف بكورنيش ترعة المريوطية. 11. سيتم وضع مقاعد للمترددين على المكان خاصة بالعربات وأخرى للمارة . وتحول المشهد بالقرب من شارع الهرم لمظهر حضارى مختلف تمامًا، وذلك بعد تغطية جزء من الترعة لتوفير مساحة بديلة لنقل موقف السيرفيس، بعيدًا عن الطريق الرئيسى، بالإضافة إلى استكمال تطوير الجزء الكائن بعد الموقف وتدبيشه بالكامل ليتحول لكورنيش وممشى سياحى، مع إضفاء لمسة جمالية وإضاءة كوبرى دائرى المريوطية بإضاءة حديثة ملونة تعكس إنارتها على مياه الترعة والكورنيش لتحول المكان من منطقة عشوائية إلى منطقة سياحية .

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