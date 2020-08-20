شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة الأقصر: الفنادق العائمة تنتظر ضوابط التشغيل لتوفيق أوضاعها قبل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية بضرورة سرعة الإعلان عن ضوابط تشغيل الفنادق العائمة، لتبدأ فى توفيق أوضاعها والحصول على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل قبل الموسم الشتوى والذى سيبدأ أكتوبر المقبل.

وأشار عثمان لـ"الخليج 365"، إلى أن هناك 80 دهبية تعمل فى النيل ومستعدة لتنفيذ الإجراءات فور صدورها، معربا عن أمله فى سرعة إنهاء إجراءاتها لتأهيلها للعمل، خاصة انها تتميز بصغر مساحتها وسيكون مستوى الأمان فيها أعلى بكثير من الفنادق العائمة العادية.

وأشار إلى أن هناك 14 فندقا ثابتا فى الأقصر فقط حصلوا على شهادات السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والاثار والصحة وخمس مطاعم، مؤكدا أن لجان الوزارة تعمل بشكل مستمر لمنح الشهادة فورا لاى فندق ينتهى من توفيق أوضاعه.

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وأكد عثمان على وجود طلب عالى من عدد من الأسواق السياحية التى تطالب باستئناف الرحلات للأقصر، مشيرا إلى أن اليابان مستعدة لتسيير طيران مباشر للاقصر، كذلك ايطاليا والنمسا هناك توافق على تسيير رحلة طيران أسبوعية، وأيضا السوق الأسبانى خاصة أنها أول دولة أعلنت 6 مدن مصرية آمنة ونصحت بالسفر لهم من بينهم الاقصر وأسوان.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أصدرت ضوابط تشغيل الفنادق منتصف مايو الماضى، حيث بلغ عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة منذ منتصف مايو الماضى وحتى الآن إلى 644 فندقا بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشار عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إلى أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، أقرت باستيفاء هذه الفنادق لكافة ضوابط السلامة الصحية التى وضعتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.