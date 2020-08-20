شكرا لقرائتكم خبر عن راهبتان جديدتان لدير راهبات الكنيسة القبطية بولاية أوهايو الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلى الأنبا كاراس أسقف ولاية بنسلفانيا الأمريكية وتوابعها، نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، صوات رهبنة، راهبتين جديدتين في دير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو بأمريكا، كما قام بتغيير الشكل لبقية الراهبات الموجودات بالدير لتلقبن جميعهن باسم الدير.

وقد تم الاعتراف الكنسى بدير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو في آخر جلسات المجمع المقدس في يونيو 2019.

Advertisements

واستكمالا لنشاط الكنيسة القبطية في الولايات المتحدة الأمريكية، اعتمد البابا تواضروس، خلال لقاءه، الأب القس لوقا باسيليوس المشرف على أسقفية شباب أمريكا وكندا (ACYB)، عقد شراء كاتدرائية العذراء الملكة ومركز (الأمير تادرس) للمؤتمرات، بنيوجيرسي، بعد عمل closing واستلام الكنسية والمركز التابع لها لتصبح كنيسة ومركز لأسقفية شباب أمريكا وكندا A.C.Y.B، والكنيسة الجديدة مكونة من طابقين وتسع لأكثر من 950 فردًا، وبها مسرح وقاعة طعام. بينما يتسع المركز لإقامة ومعيشة نحو 40 فردًا.

وقدم الأب المشرف على A.C.Y.B أثناء اللقاء عرضًا تقديميًّا لما تم في خدمة الشباب بأمريكا، فيما يتعلق بكافة قطاعات الشباب هناك، بمراحله ونوعياته المختلفة سواء الشباب المهاجر أو المولود في المهجر، مع توضيح واقع الشباب والتحديات المعاصرة المختلفة وطرق ووسائل خدمتهم.