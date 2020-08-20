شكرا لقرائتكم خبر عن مدير متحف محمود مختار: تشويه تمثال السادات بسبب الاعتماد على غير المتخصصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النحات طارق الكومى، مدير متحف محمود مختار، إن تشويه تمثال الزعيم السادات بسبب الاعتماد على غير المتخصصين، مشيرا إلى أن مصر بها عدد كبير من الفنانين النحاتين الممتازين، مؤكدا أنه لا بد من الاستفادة بالفنانين النحاتين بشكل كبير للاستفادة من خبراتهم.

وتابع الكومى، خلال مداخلة فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن غير المتخصصين يتعاملون بإهمال مع الأعمال الفنية ووقائع التشويه للأعمال الفنية متكررة.

من جانب آخر، كان تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لتمثال الرئيس محمد أنور السادات رجل الحرب والسلام، وذلك عقب قيام المسئولين بمحافظة المنوفية، بدهان تمثال الرئيس السادات الموجود بشبين الكوم باللون الأسود والأخضر، غير ظاهره لملامح التمثال المتواجد منذ مايقرب من 15 عاما.

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وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تمت دراسة الموضوع، وتمت الاستعانة بالمتخصصين وتم تغير دهان صورة التمثال بما يليق بمكانة الرئيس محمد أنور السادات رجل الحرب والسلام عن طريق النحات طارق الكومي.

وكان أحمد فوزي، مدير مديرية الثقافة، أكد أن ما حدث في تمثال الرئيس السادات، في مدينة شبين الكوم، عبث حضاري في تراث المحافظة، وثقافة المنوفية لم تشارك فيه ولم يتم أخذ رأيها في ذلك.

وأشار مدير مديرية الثقافة بمحافظة المنوفية إلى أنه تم التواصل مع النحات الكبير طارق الكومي ووعد بعمل اللازم، بالتنسيق مع المسئولين في التنسبق الحضاري بالمحافظة، مع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.