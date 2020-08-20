شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الطيران تسير 36 رحلة دولية تقل 3500 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران، الناقل الوطنى المصرى، اليوم الخميس، رحلاتها إلى 36 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3500 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، فرانكفورت، لندن، إسطنبول، أديس ابابا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، نادچمينا، البحرين، نيويورك، جوانزو، ورحلتين جويتين إلى دبي، وأبو ظبي، وميلانو، وبيروت، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، و3 رحلات داخلية إلى الغردقة ورحلة داخلية واحدة إلى كل من الأقصر، وأسوان، ورحلات استثنائية إلى كل من لاجوس، نيروبي، الدمام، الرياض، الجزائر ورحلتين إلي جدة، ورحلات الشحن الجوى.

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