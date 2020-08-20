شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة يهنئ المستشار شوضة على رئاسة المجلس الأعلى للقضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، التقى الأربعاء، المستشار الجليل عبد الله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتهنئته على تولي رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الموقر؛ وذلك في حضور المستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض .

وأعرب المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عن تقديره لدور نادي القضاة في توطيد أواصر التضامن بين رجال القضاء والنيابة العامة وتوثيق عرى الإخاء بينهم وترسيخ سبل التواصل الثري والتعارف المثمر والبناء، والعمل على رعاية مصالحهم، ودعم استقلال القضاء ورجاله .

وأبدى تفهمه الكامل لكافة ما يشغل ويهم القضاة، مؤكداَ على إيمانه العميق بسمو الرسالة التي يؤديها القضاة، وأنه يولي في سبيل إدارة كافة شئونهم ورعاية مصالحهم اهتماما كبيرا بترسيخ رفعة واستقلال القضاء والحفاظ على هيبة رجاله والعمل على تهيئة البيئة المناسبة، وتوفير كافة وسائل وأدوات التطوير الملائمة لأداء القضاة رسالتهم السامية في إرساء دعائم العدل على الوجه الأكمل وصولا للعدالة الناجزة .

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كما أكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، على سعادته البالغة لما لمسه مجلس الإدارة خلال اللقاء من تفهم رئيس مجلس القضاء الأعلى الموقر لكافة الموضوعات التي تشغل السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة .

وعقب التباحث في العديد من تلك الموضوعات التي تهم رجال القضاء قدم المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر درع نادي القضاة المستشار الجليل عبد الله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى الموقر تقديرا وإعتزازا لتاريخه القضائي المشرف، متمنيا لسيادته ولمجلس القضاء الأعلى الموقر بتشكيله الجديد كل التوفيق والسداد لرفعة القضاء وصون استقلاله والعمل على الارتقاء بمنظومة التقاضي وصولا للعدالة الناجزة النافذة المبتغاة.