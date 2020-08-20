شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" توضح: وجود إمام للمسجد شرط إقامة صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، إنه مع عودة صلاة الجمعة سيتم تعليق الكمامة وسجادة الصلاة لكل مصلٍ، مؤكدا أنه لن يتم السماح بإقامة صلاة الجمعة فى الزوايا والمساجد الصغيرة. وتابع حسن، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن وجود إمام فى المسجد هو شرط لإقامة الصلاة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخاف لضوابط صلاة الجمعة.

من جانب آخر، قال الدكتور عبد الله حسن: "في البداية أهنئ الشعب المصرى بذكرى الهجرة النبوية، ونحن بعد فتح المساجد لصلاة الجمعة سنلتزم بكل الإجراءات التي نلتزم بها في الصلوات العادية".

وتابع: "أقول للمصلي كن سببا في استمرار الفتح وليس سببا للغلق، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مع عدم إقامة صلاة الجمعة في المسجد الذى حدثت به المخالفة، ولا حرج على من أراد ان يصلى الجمعة ظهرا في بيته في ظل انتشار الجائحة لأن الفتح تدريجي، والخطبة ستكون في حدود الـ10 دقائق".