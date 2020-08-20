شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف لوزارة التموين بخطة التنمية لتوفير الأمن الغذائى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت خطة التنمية لعام 2021/20 العديد من الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية والتى تساهم بشكل كبير فى توفير الأمن الغذائى، والوقوف على المخزون الاستراتيجى، وكيفية تحقيق النمو الاقتصادى وتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية والاستراتيجية، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى الأسعار ومنع الاحتكار خاصة فى أوقات الأزمات.

ومن أبرز الأهداف التى تعمل عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفقا لخطة التنمية، ما يأتى:

1. توفير الأمن الغذائي بتكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية يكفي لفترة تمتد من ثلاثة إلى ستة شهور.

2. توسعة نطاق التجارة الداخلية، لزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي وتيسير سلاسل الإمداد.

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3. تحفيز المنافسة السوقية ومنع الـ ُممارسات الاحتكارية.

4. الحد من الفاقد والهالك من السلع الغذائية في مراحل الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق.

5. تعزيز الدور الرقابي للأجهزة التموين بالمحافظات وحماية المستهلك ومنع عشوائية تجارة السلع المهربة ومجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

يذكر أن الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، قال إن تكليفات وزير الزراعة السيد قصير دائما كانت فتح المنافذ التابعة لوزارة الزراعة بشكل مستمر، ويؤكد دائما أنه لابد من وجود مخزون من كل السلع الأساسية في كل منفذ، وأن يكون توافر تلك السلع في نطاق عمل المنفذ لمدة 6 شهور، مضيفا أنه تم ضخ كميات إضافية من السلع والمنتجات والخدمات بشكل كبير بحيث تكون متوافرة لدى المستهلك في منافذ الوزارة.