شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني يكشف حقيقة أداء فتاة فقرة استعراضية وهي معلقة من شعرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر أمني حقيقة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو لفتاة تؤدي فقرة استعراضية بأحد الأفراح وتظهر وهي معلقة من شعرها بسقف المكان المقام به الفرح «خيمة».

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد شخصية الفتاة وتبين أنها «تعمل بالفرقة الاستعراضية الخاصة بجدها لوالدتها بالدقهلية «19سنة»، وباستدعائها قررت أنها مدربة على تلك الاستعراضات وتقوم بممارستها منذ سنوات.

كما قرر جدها بأنها تعمل معه منذ عدة سنوات وأنها معتادة على القيام بتلك الاستعراضات في الأفراح، ومن المحتمل أن يكون ذلك المقطع الذي تم تداوله مصور بأحد الأفراح بكفر الشيخ منذ عام تقريبًا، وأنهما لا يحملان ثمة تراخيص أو تصاريح من الجهات المختصة لمزاولة تلك المهنة، واتخذت الإجراءات القانونية.