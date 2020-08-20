شكرا لقرائتكم خبر عن لترشيد فاقد المياه.. محافظ كفر الشيخ يتابع المشروع القومي لتبطين الترع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع أعمال تبطين الترع للحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدولة بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسي وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل، والذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.