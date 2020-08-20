شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تظلمات الثانوية اليوم.. وامتحانات الدور الثانى السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم إغلاق باب تظلمات الثانوية العامة، اليوم الخميس، وإتاحة المراجعات النهائية لطلاب الدور الثانى من خلال التسجيل على منصة thanaweya.net، على أن تبدأ امتحانات الدور الثانى السبت المقبل.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بامتحان الدور الثانى، إضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات التى تضمن تأمين لجان الامتحانات وعدم الإخلال بها.

وأكدت الوزارة أن طلاب الثانوية العامة الذين قرروا تأجيل امتحانات الدور الأول للثانوية العامة التى عُقدت فى الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو 2020، يستفيدون من الدرجة كاملة فى امتحانات الدور الثانى للثانوية، بشرط أن يكون تأجيل الامتحان تم بسبب عذر قهرى مثل مرض أو بسبب كورونا.

وأتاحت الوزارة لطلاب الثانوية العامة الاطلاع والاستعلام على نتيجة التظلمات، من خلال الدخول على موقع الوزارة عبر الرابط http://tazalomg12.emis.gov.eg/

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج، وذلك من خلال الرابط التالى: tazalomg12.emis.gov.eg

وأضاف حجازى أن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية، وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح، مشيرًا إلى أنه فى حالة التأكد من أحقية الطالب فى أى درجة يتم طلب أصل الكراسة لتعديل الدرجة بها وعودتها إلى الإدارة العامة للامتحانات لإعداد مذكرة بالتعديل واعتمادها من رئيس عام الامتحان لتعديل النتيجة وإخطار الطالب عن طريق الموقع الإلكترونى للوزارة وإرسالها لمكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات.

وتفقد حجازى مقر لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) بمدرسة الحلمية الإعدادية بنات، وذلك استكمالاً للإجراءات التى تتبعها الوزارة للتأكد من سلامة رصد درجات الطلاب.

وحرص على مراجعة جميع «الشيتات» الخاصة بالحجرة، التى حدثت بها حالة الطالبة «سلمى حاتم» التى تم تعديل درجاتها فى مادة اللغة العربية من 40 درجة إلى 75 درجة نتيجة خطأ بلجنة النظام والمراقبة، موضحًا أنه لم تظهر أى أخطاء وأن جميع الدرجات الموجودة على الكراسات مطابقة تمامًا لما هو مرصود بالشيتات اليدوية والمميكنة، ولا يوجد أى كشط أو تعديل وذلك ينافى ما تناولته بعض وسائل الإعلام فى هذا الأمر.

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وأشار نائب الوزير إلى أن الخطأ فى حالة الطالبة سلمى حاتم هو خطأ فردى ومن الصعب تكراره ولا يمكن تعميمه، وأنه قد تمت إحالة جميع المتسببين فيه للتحقيق وإيقافهم عن العمل بلجنة النظام والمراقبة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسى من التظلمات هو حصول كل طالب على حقة كاملاً وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية، ومن خلال لجان تتسم بالخبرة فى أعمال التقدير، وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح.

وأوضح أنه حتى الآن تم تعديل الدرجات فى (2070) كراسة بمختلف المواد بما يتراوح بين (نصف درجة) إلى 6 درجات، وتم إعلام الطلاب عن طريق الموقع الإلكترونى لنتائج التظلمات، كما تم إرسال خطوط الطلاب إلى مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات لتعديل النتائج.

وتابع: «جار استكمال أعمال فحص كراسات الطلاب المتضررين من نتائجهم وسيتم الإعلان تباعًا عن نتائج ذلك الفحص، وسيتم الإعلان عن إجمالى عدد المتقدمين بتظلمات، وإجمالى عدد المستفيدين من تظلمهم بعد الانتهاء من جميع التظلمات».