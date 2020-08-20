شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية» ببورسعيد تعلن توافر حقن «إيليا» الألماني لأمراض الرمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، توافر حقن «إيليا» المستوردة من ألمانيا «شركة باير»، بمستشفى الرمد التخصصي مجانًا. وتشمل الأمراض التي تعالجها تلك الحقن اعتلال المقولة لدى قصار النظر، وانسداد الوريد الفرعي والرئيسي، ونزيف الشبكية السكري «المراحل المتقدمة»، واعتلال الشبكية السكري، واعتلال الشبكية الشيخوخي. وأوضح بيان الهيئة أن على المريض بهذه الأمراض التوجه بخطاب الإحالة من الوحدة أو المركز التابع له إلى مكتب رضاء المنتفعين بمستشفى الرمد التخصصي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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