شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الجماعات الإرهابية تعمل على بث الإحباط فى نفوس المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشعب المصرى بحلول العام الهجرى متمنياً أن يجعله عام بركة وخير على مصر وكافة دول العالم، مشدداً على ضرورة أن يكون الأمل وسيلة الجميع فى التغلب على الصعاب، وتابع: "الجماعات الإرهابية تشوه كل شىء وتبث اليأس والإحباط فى نفوس المصريين"، لافتاً إلى أن الأمل هو الذى سيفشل كافة مخططاتهم إلى جانب وعى وحذر المصريين.

وأشاد "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، بيقظة الشعب المصرى فى محافظته على الإجراءات الاحترازية التى كانت عاملاً فى عودة صلاة الجمعة، وتابع: "لكننا نريد مزيدا من الوعى والالتزام الأكثر بالإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا"، لافتاً إلى أن الأوضاع فى البلاد مستقرة، ولكن تشهد بعض دول العالم ارتدادات فيما يتعلق بكورونا، مضيفاً: "وهذا يدعونا إلى الحذر حتى يذهب كورونا من حيث أتى".

Advertisements

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصرية هلال شهر المحرم لعام 1442 هجريا بعد غروب شمس اليوم الأربعاء 29 من شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا، الموافق 19 من شهر أغسطس لعام 2020 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ 1442 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق 20 أغسطس لعام 2020 ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام 1442 هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُت بالتهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.