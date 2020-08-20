شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: قد نمنح بعض الفئات لقاح الأنفلونزا الموسمية مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التخوف من فيروس كورونا مستمر وسيظل موجودا، والسبب فى ذلك هو استمرار وجود الفيروس وعدم الوصول حتى الآن إلى لقاح لعلاجه، مشيرا إلى أن مصر فى الوضع الآمن بين دول المنطقة، وأن التزام المواطن المصرى هو الأساس، ولهذا الأمر توجب البقاء على عدد من المستشفيات كمستشفيات للعزل الصحى.

وتابع سعد، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أنه يجب الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية حتى مع استمرار انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم توفير 2.5 مليون لقاح للأنفلونزا الموسمية استعدادا لفصل الشتاء، مؤكدا أنه قد يتم منح بعض الفئات لقاح الأنفلونزا الموسمية بشكل مجانى.

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وواصل سعد، أنه سيتم النظر فى فتح المجال الاقتصادى لبعض القطاعات فى الفترة المقبلة.

من جانب آخر، قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى افتتح 5 ملاعب فى مدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أعطى إشارة البدء لانطلاق الفعالية الرياضية الأولى بمدينة العلمين الجديدة، وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولى شارك فى مباراة كرة القدم وأحرز أول هدف فى المباراة التى أقيمت بين الوزراء.

وأشار إلى أن الوزراء المشاركين فى مباراة كرة القدم كانوا: وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير الطيران محمد عنبة ووزير الإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.