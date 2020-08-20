شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الإسعاف الطائر: نقلنا "طفل العجان" بالطائرة بعد تدهور الحالة بالإسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العزب، مدير الإسعاف الطائر، إن هناك سيارة إسعاف تحركت بـ"طفل العجان" ولكن الحالة بدأت في التدهور فقرروا العودة مرة أخرى إلى المستشفى لنقله بوسيلة أخرى، موضحا أن المحافظ تحدث مع وزيرة الصحة، ووزير الطيران المدني قرر تخصيص طائرة.

وأكمل العزب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المرفق لديه الأدوات الطبية اللازمة التى تتحول داخل الطائرة إلى غرفة عناية مركزة لرعاية الحالة الصحية.

ومن جانبه قال مصطفى جندي، والد الطفل محمد ضحية واقعة العجان في أسوان، إن السيارة بها خطورة على حالة الطفل بسبب المطبات وقررنا العودة بالعودة، ووصلنا إلى القاهرة عبر الطائرة، قائلا: "نشكر المحافظ على الجهد اللى عمله".

وأكمل والد الطفل أن نقله ابنه بالطائرة كان جيداً وحالته الصحية كانت مطمئنة، ونشكر وزيرة الصحة لتجاوبها مع الحالة، ونشكر كل شخص ساهم في إنقاذ حالة الطفل محمد.

Advertisements

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بنقل الطفل محمد مصطفى المعروف بـ"طفل العجانة"، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح بيان للوزارة اليوم، أنه تم نقل الطفل، اليوم الأربعاء، من مستشفى أسوان الجامعى، بمحافظة أسوان إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع كل من وزير الطيران المدنى، ومحافظ أسوان، عن طريق الإسعاف الطائر، بواسطة فريق من هيئة الإسعاف المصرية تحت إشراف وبمرافقة الدكتور أحمد العزب، مدير الإسعاف الجوى.

وأضافت الوزارة أن الطفل يبلغ من العمر 15 عامًا، وكان قد تعرض لحادث إلقاء بعجانة الفرن الذى يعمل به بمحافظة أسوان، وتبين أنه يعانى من خلع فى الفقرات العنقية وإصابة بالغة بالحبل الشوكى، أدى إلى شلل رباعي.

وأكدت وزارة الصحة، أن الوزيرة وجهت بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة للطفل، وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة، لافتا إلى أن الطفل فور وصوله إلى مستشفى الشيخ زايد، بسيارة إسعاف مجهزة، كان فى استقباله فريق طبى من مختلف التخصصات، ويتم حاليا إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة له.