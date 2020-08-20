شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم لـ"الطيران المدنى" يؤكد إلزام جميع القادمين لمصر بشهادة PCR أول سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بمطار القاهرة أن سلطة الطيران المدنى أرسلت تعميم إلى كافة شركات الطيران العاملة بمصر، يفيد بأن كافة القادمين عبر المطارات المصرية من جميع الجنسيات بمافيهم المصرية ملزمون بإحضارهم تحليل PCR الخاص بخلوهم من إصابتهم بفيروس كوورنا، بشرط ألا يكون قد مر عليه 72 ساعة على أن يتم التطبيق من أول سبتمبر المقبل.
وجاء فى التعميم: أنه في اطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد فإن سلطة الطيران المدني المصري توجه عناية جميع شركات الطيران العاملة في جميع المطارات المصرية بانه قد تقررحظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة علي الأكثر من الوصول للأراضي المصرية.
وتابع التعميم: يطبق هذا القرار اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل وإلي حين إصدار تعليمات آخرى.
وحسب المصادر، فأنه فى حالة وصول راكب ولايوجد معه التحليل الخاص به سيتم ترحيله فورا على نفس الطائرة ولن يسمح له بدخول البلاد كما سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال شركة الطيران التى سمحت للراكب بالصعود للطائرة دون وجود التحليل معه.
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