شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: غرفة عمليات مركزية للمتابعة بين 3 وزارات خلال عودة الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إجراء اختبار "pcr" على كل القادمين من الخارج اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر، موضحاً أن لن يسمح بأي شخص قادم من خارج البلاد أن يدخل دون شهادة تؤكد أنه خالٍ من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والشهادة يجب أن تكون خلال 48 ساعة.

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحكومة ستوفر جرعات مضاعفة عن كل عام لأنفلونزا الموسمية، موضحاً أن تزامن الأنفلونزا الموسمية مع فيروس كورونا سيكون صعباً، وسيتم استهداف كبار السن، ومن لديهم أمراض مزمنة.

وأكمل متحدث مجلس الوزراء، أنه يجب على المواطنين عدم التكالب على شراء مصل الأنفلونزا الموسمي، ويجب التفرقة بين أن مصل الأنفلونزا يحمي من ذلك الفيروس وليس فيروس كورونا، قائلا: "متوقع هذا العام شراء مصل الأنفلونزا بسبب فيروس كورونا، خطورة الفترة القادمة تأتي بسبب الأنفلونزا العادية تزامنا مع فيروس كورونا".

وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حققت إنجازا في مواجهة فيروس كورونا، موضحاً أن الحكومة جاهزة لشراء لقاحات فيروس كورونا في حال اعتمادها والبدء في إنتاجها على مستوي العالم، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية للمتابعة بين وزارة الصحة والتربية والتعليم، والتعليم العالي في عودة الدراسة.