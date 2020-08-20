شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الدوائر الانتخابية وتوزيع مقاعد مجلس النواب بمحافظتى شمال وجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا علي مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، وذلك أغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفا، وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وفى هذا الصدد نستعرض تقسيم الدوائر بمحافظتي شمال وجنوب سيناء على النحو الاتى:

1- محافظة شمال سيناء مخصص مقعدين فردى ومقسمة الى دائرتين، أولهما مقرها قسم اول العريش ومخصص لها مقعداً وتضم أقسام أول العريش - ثان العريش - ثالث العريش - رابع العريش - رفح - الشيخ زويد ، أما الدائرة الثانية ومخصص لها مقعداً مقرها قسم الحسنة وتضم اقسام : الحسنة – القسيمة –نخل –بئر العبد-رمانة.

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2- محافظة جنوب سيناء مخصص لها مقعدين فردى ومقسمة الى دائرتين، الأولي مقرها قسم اول شرم الشيخ وتضم مكوناتها الإدارية اقسام: اول شرم الشيخ - ثانى شرم الشيخ - دهب - نوبيع - سانت كاترين – طابا، ومخصص لها مقعد واحد، أما الدائرة الثانية مقرها قسم طور وتضم اقسام : الطور - راس سدر - ابو زنيمة - ابو رديس ، ومخصص لها مقعداً.