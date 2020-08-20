أخبار × 24 ساعة.. صلاة الجمعة تعود للمساجد الكبرى 28 أغسطس الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كما يلى: الأوقاف: لا حرج على من أراد أن يصلى الجمعة ظهرا فى البيت متحدث الوزراء يوضح أبرز قرارات الحكومة اليوم.. ويؤكد: وضع مصر مطمئن بشأن كورونا الهيئة الوطنية: الجيش نقل 800 قاض و55 طن أوراق للمحافظات الحدودية والصعيد 1442 عام هجرى جديد.. 25 معلومة من دار الإفتاء عن الهجرة النبوية وزيرة الصحة توجه بنقل "طفل العجانة" بإسعاف طائر لمستشفى الشيخ زايد التخصصى طفرة المعاشات فى مصر.. 236 مليار جنيه تنعش أصحاب الدخل المنخفض.. فيديو دار الافتاء تعلن غدا أول أيام شهر المحرم ورأس السنة الهجرية لعام 1442 وزارة التموين تعلن مد صرف سلع فارق الخبز إلى نهاية أغسطس Advertisements صلاة الجمعة تعود للمساجد الكبرى 28 أغسطس الجارى أسماء المرشحين الفائزين بالجولة الأولى فى انتخابات الشيوخ بالنظام الفردى جهاز حماية المستهلك يطلق حملة استدعاء لسيارات فورد فيوجين حصاد الوزارات.. الصحة تعلن ارتفاع نسب شفاء المرضى بمستشفيات العزل لـ89.3% الحكومة توافق على اعتبار "سوق الجملة الجديد" بالإسكندرية مشروع قومى انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة لإحلال وتجديد الخطوط التعليم العالى: إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالجامعات الأهلية على موقع جديد قريبا تموين الجيزة: الرغيف المصرى الأرخص فى العالم.. وسعره أقل من "لبانة" شيخ الأزهر يشكر ماليزيا على جائزة الشخصية الإسلامية الأولى.. ويؤكد: علاقاتنا تاريخية السياحة: حصول 700 مطعم وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية

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