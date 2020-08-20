شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: لا حرج على من أراد أن يصلى الجمعة ظهرا فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف: "في البداية أهنئ الشعب المصرى بذكرى الهجرة النبوية، ونحن بعد فتح المساجد لصلاة الجمعة سنلتزم بكل الإجراءات التي نلتزم بها في الصلوات العادية". وتابع: "أقول للمصلي كن سببا في استمرار الفتح وليس سببا للغلق، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مع عدم إقامة صلاة الجمعة في المسجد الذى حدثت به المخالفة، ولا حرج على من أراد ان يصلى الجمعة ظهرا في بيته في ظل انتشار الجائحة لأن الفتح تدريجي، والخطبة ستكون في حدود الـ10 دقائق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: "سنستمر في التزامنا بتحقيق التباعد الاجتماعى داخل المسجد ونحرص على ارتداء الكمامة، وكل مصلٍ يأتي معه سجادة الصلاة الخاصة به، وفتح المسجد سيكون قبل الصلاة بـ10 دقائق وبعد انتهاء الصلاة سيجرى إغلاق المسجد لكى نحرص على تحقيق السلامة الاجتماعية".

وأكد أن هناك مساجد حددتها الوزارة بها عمال مسكنين ليكونوا مسئولين مع إمام المسجد والخطيب على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والزوايا ما زالت مغلقة، وسنستمر في وعينا الكامل الذى أوصلنا لفتح المساجد ومستمرون في عدم فتح دورات المياه والأضرحة ودور المناسبات وعدم السماح بصلاة الجنائز.