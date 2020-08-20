شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف مدة الـ10 دقائق لخطبة الجمعة ليس بها مخالفة شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا يوجد مدة زمنية محددة لصلاة وخطبة الجمعة، موضحاً أن النبى صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام أو أى من الفقهاء، لم يضعوا مدة محددة لذلك، وتابع: "مدة الـ10 دقائق لخطبة الجمعة فى ظل الإجراءات الاحترازية فى ظل كورونا لا يوجد بها أية مخالفة شرعية".

وأضاف "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن التباعد فى ظل جائحة كورونا أمر ضرورى للحفاظ على النفس، وعليه تم جعل إقامة صلاة الجمعة فى المساجد الجامعة وليس الزوايا، وتابع: "الزوايا لن تفتح فى صلاة الجمعة لأنه صعب تحقيق التباعد فى الزوايا"، مشدداً على أنها تفتقر إلى الأمن الصحى فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مصر ودول العالم فى ظل تفشى جائحة كورونا.

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وكان قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف كانت تحزن حزنا شديدا لعدم إقامة صلاة الجمعة فى المساجد فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيكون هناك الالتزام بإجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة فى صلاة الجمعة، مؤكدا أن صلاة الجمعة ستكون عشر دقائق بحد أقصى.

وتابع طايع، خلال مداخلة تلفزيونية، أن فتح المساجد سيكون قبل صلاة الجمعة بعشر دقائق والغلق سيكون فور الانتهاء من الصلاة، مؤكدا أن عملية التطهير فى المساجد ستكون مستمرة مع عدم فتح دورات المياه وعدم السماح بزيارة الأضرحة وعدم فتح دور المناسبات، مشيرا إلى أنه سيتم توفير الكمامة وسجادة الصلاة حال عدم تواجدها مع المصلى، مشيرا إلى أنه سيتم فتح الزوايا للصلاة بشروط، والأفضل الصلاه فى المساجد الكبرى.

وواصل طايع، أن طاقم العمال ومجلس إدارة المساجد سيكونون هم المسئولين عن تنظيم صلاة الجمعة داخل وخارج المساجد، وفى حالة امتلاء المسجد بالمصلين تجرى الصلاة خارجه مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مؤكدا عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.