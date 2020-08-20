مواعيد الإغلاق والرسوم.. 8 مطالب عاجلة للمطاعم والكافتيريات السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، عن تقدم الغرفة بطلب رسمي إلى وزارة السياحة والآثار، وذلك لتحقيق عدد من المطالب العاجلة بشأن المطاعم والكافتيريات السياحية.

وأوضح المصري، لمصراوي، اليوم، أن الطلبات جاءت بهدف تقليص الخسائر التي لحقت بالقطاع نتيجة فترة التوقف بسبب وباء كورونا المستجد.

وأكد أن المنشآت والمطاعم السياحية تحملت أعباءً كثيرة وبالغة من أجل استمرار نشاطها والحفاظ على عمالها وهو ما يستوجب الوقوف بجانبها وتقديم كل وسائل الدعم والمساعدة لها لاستمرارها وتجاوزها لهذه الأزمة الطاحنة، بدلاً من توقف النشاط أو تغييره وتسريح والاستغناء عن العمالة نهائياً.

واستعرض رئيس الغرفة الطلبات كالتالي:

- اعتبار المدة من مارس وحتى نهاية 2020 فترة صيانة وإصلاح بالورش.

- إعادة النظر في مواعيد إغلاق المطاعم والكافتيريات السياحية ومسارح المنوعات الأعضاء بالغرفة.

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- إعفاء العائمات السياحية الثابتة والمتحركة من الرسوم المفروضة على النشاط من جانب "الري والزراعة"، منذ شهر مارس الماضي وحتى نهاية العام الحالي.

- ضرورة عقد اجتماع ثنائي أو ثلاثي عاجل يجمع وزارات "السياحة والري الزراعة" لتحديد القرار المناسب تجاه هذه الأزمة.

- تعديل مواعيد الإغلاق لتصبح الساعة 2 بعد منتصف الليل، بجانب مساواة المطاعم والكافتيريات في القاهرة الكبرى، الموجودة في شرم الشيخ.

- بالنسبة المطاعم الحاصلة على تصريح فقرة فنية وديسكو ضرورة إغلاقها في الساعة 4 صباحاً.

- تعديل مواعيد العمل بمسارح المنوعات لتصبح على مدار 24 ساعة.

- التزام المنشآت بتنفيذ عوازل للصوت والضوضاء والآداب العامة ولكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا.