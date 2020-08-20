"تاكسي الخطر" .. ضبط المتهمين بسرقة مبلغ بالإكراه من مواطن في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي بالإكراه من أحد الأشخاص، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة سوهاج) أنه أثناء استقلاله سيارة أجرة "تاكسي" لتوصيله لأحد الفنادق بدائرة القسم، قام سائقها باصطحابه إلى ناحية عزبة خلف بدائرة القسم بزعم البحث عن أحد الفنادق وعقب وصولهما فوجئ بمجهولين تعدوا عليه بالضرب واستولوا منه على (مبلغ 6 آلاف جنيه -هاتفه المحمول) وهربوا.

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تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم (4) أشخاص (سائق السيارة، عاملان، حاصل على دبلوم "مقيمين بأسيوط").

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط (ثلاثة أشخاص) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وقرر المتهم الأول باستقلال المجني عليه السيارة صحبته والتوجه لأحد الفنادق وأثناء سيرهما قام بالاتصال بباقي المتهمين وتوجه به للناحية المشار إليها وتقابل معهم وهددوه بسلاح أبيض "مطواة" واستولوا على (هاتفه المحمول -مبلغ مالي) وتم بإرشاد المتهمين ضبط (الهاتف المحمول) وإنفاقهم المبلغ المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.