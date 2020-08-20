بعد توصل الأمن للراقصة الطائرة بكفر الشيخ: "الفيديو قديم والرقصة متعودة عليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف هوية الراقصة الطائرة وتبين بأنها رقصة استعراضيه اعتادت على ممارستها وأن مقطع الفيديو منذ عام.

كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تؤدي فقرة استعراضية بحفل زفاف وتظهر فيه مُعلقة من شعرها بسقف المكان المقام به الفرح "خيمة".

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بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد شخصية الفتاة وتبين أنها (تعمل بالفرقة الاستعراضية الخاصة بجدها لوالدتها المقيم بمحافظة الدقهلية، 19 سنة، مقيمة بكفرالشيخ).

وباستدعائها قررت أنها مدربة على تلك الاستعراضات وتقوم بممارستها منذ سنوات، وقرر جدها بأنها تعمل معه منذ عدة سنوات، وأنها معتادة على القيام بتلك الاستعراضات في حفلات الزفاف، ومن المحتمل أن يكون ذلك المقطع الذي تم تداوله مُصور بأحد الأفراح بكفرالشيخ منذ عام تقريبا، وأنهما لا يحملان ثمة تراخيص أو تصاريح من الجهات المختصة لمزاولة تلك المهنة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.