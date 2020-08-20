خلال حملة أمنية بأسيوط .. ضبط 5 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 6 قرارات إزالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، 4 أشخاص بحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية، ونجحت في تنفيذ 6 قرارات إزالة. تبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط بوقوع مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز بين أفراد عائلتين لخلافات على قطعة أرض زراعية وتبادلهم خلالها إطلاق الأعيرة النارية دون إصابات. Advertisements تم استهداف طرفي المشاجرة بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزي، أسفرت جهودها عن ضبط (5 قطع أسلحة نارية، بحوزة 4 متهمين، وتنفيذ 6 قرارات إزالة). بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الأسلحة المضبوطة واستخدامها في واقعة المشاجرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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