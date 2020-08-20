بـ "الاسترليني واليوريو".. ضبط مالك شركة ونجله استوليا على أموال المواطنين بغرض توظيفيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

أسفرت الجهود عن ضبط (مالك شركة استيراد، ونجله حاصل على بكالوريوس -مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة) لقيامهما بتلقي مبالغ مالية من (4 مواطنين – مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بلغت نحو (2,926 مليون جنيه) بغرض توظيفها واستثمارها لهم مُقابل أرباح، وامتناعهما عن سداد الأرباح أو رد المبالغ للشاكين بالمُخالفة للقانون.

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كما تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط (طالب -مقيم بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بأقل من سعر الصرف، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك المختلفة.

فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبي الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية مما يعد عملاً من أعمال البنوك، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (35000 ريال سعودي، 20000 درهم إماراتي ، 30000 دولار أمريكي، 10000 يورو، 5000 دينار أردني، 5000 جنيه استرليني).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.