مصر | نادي القضاة يهنئ رئيس محكمة النقض بمنصبه الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادي القضاة يهنئ رئيس محكمة النقض بمنصبه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، اليوم، بالمستشار عبد الله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى لتهنئة على تولي رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الموقر؛ وذلك في حضور المستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض.

وأعرب المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى عن تقديره لدور نادي القضاة في توطيد أواصر التضامن بين رجال القضاء والنيابة العامة وتوثيق عرى الإخاء بينهم وترسيخ سبل التواصل الثري والتعارف المثمر والبناء، والعمل على رعاية مصالحهم، ودعم استقلال القضاء ورجاله.

وأبدى "شوضة"، تفهمه الكامل لكافة ما يشغل ويهم القضاة، وأكد على إيمانه العميق بسمو الرسالة التي يؤديها القضاة وأنه يولي في سبيل إدارة كافة شئونهم ورعاية مصالحهم اهتماما كبيرا بترسيخ رفعة واستقلال القضاء والحفاظ على هيبة رجاله والعمل على تهيئة البيئة المناسبة وتوفير كافة وسائل وأدوات التطوير الملائمة لأداء القضاة رسالتهم السامية في إرساء دعائم العدل على الوجه الأكمل وصولا للعدالة الناجزة.

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كما أكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر على سعادته البالغة لما لمسه مجلس الإدارة خلال اللقاء من تفهم سعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الموقر لكافة الموضوعات التي تشغل السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وعقب التباحث في العديد من تلك الموضوعات التي تهم رجال القضاء قدم المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر درع نادي القضاة لسعادة المستشار الجليل عبد الله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى الموقر تقديرا وإعتزازا لتاريخه القضائي المشرف.

وتمنى له ولمجلس القضاء الأعلى الموقر بتشكيله الجديد كل التوفيق والسداد لرفعة القضاء وصون استقلاله والعمل على الارتقاء بمنظومة التقاضي وصولا للعدالة الناجزة النافذة المبتغاة، صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة.