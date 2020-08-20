شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 5 صالات جيم في بورسعيد لمخالفتها شروط الترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل حي المناخ ببورسعيد حملاته المكثفة برئاسة الدكتور منصور بكري، وبمشاركة اللجنة المشكلة من فريق العمل بالإدارات المعنية بالحي كالرخص والمتابعة والتفتيش والإشغالات، حيث قامت الحملة بالمرور بنطاق الحي وتم خلال الحملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع 5 صالات للجيم ببعض المناطق بنطاق الحي مرورا بالمنطقة الثانية وبمنطقة خان الخليلي وبمنطقة العرب القديم وذلك للعمل وممارسة نشاط بدون ترخيص.

وبحسب بيان، الأربعاء، تأتي هذه الحملة في إطار الحملات المكثفة التي تتم بجميع المناطق بنطاق حي المناخ لمتابعة الالتزام بالاشتراطات المقررة للعمل وممارسة النشاط طبقا للتراخيص المحددة والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتم بجميع المنشآت والصالات والمحلات.

وأكد بكرى أن الحملات مستمرة بالمرور تباعا بجميع المناطق بنطاق حي المناخ للمتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.

كما تابع بكري الحملات المكثفة لرفع وإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة على جدران المباني والأسوار وأعمدة الإضاءة، في إطار خطة الحى للنظافة والتجميل والقضاء على التشوه البصرى بالشوارع والميادين، حيث تم المرور بامتداد شارع سعد زغلول وتم إزالة اللافتات والإعلانات المخالفة والغير مرخصة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وجارى استكمال الحملات حفاظًا على الشكل الجمالي للمنشآت والمرافق بنطاق الحى تأتى هذه الحملة استكمالا للحملات المستمرة التي تتم بكافة المناطق بنطاق حي المناخ بمشاركة القيادات وفريق العمل بإدارة الاشغالات.