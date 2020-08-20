شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: البدء في تنفيذ الصرف الصحي بمنطقة الكيلو ٢ وحتى الكيلو ٤ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح البدء الفعلي في تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمنطقة الكيلو( ٢) ابتداءا من منطقة موقف أتوبيس غرب الدلتا وحتى منطقة الكيلو( ٤) بمدينة مرسى مطروح بتكلفة تقديرية ٤٥ مليون جنيه وذلك للتيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. صرح بذلك المهندس أحمد نصر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياة الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وأضاف أن محافظ مطروح وجه أثناء جولاته الميدانية واستجابة لطلبات المواطنين بالمنطقة ادخال المنطقة ضمن المرحلة الجاري تنفيذها وعلى الفور قام الجهاز التنفيذي بأخذ الموافقة المطلوبة والبدء في تنفيذ شبكات الصرف بالمنطقة وحتى منطقة الكيلو ( ٤). الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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