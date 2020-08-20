شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يشكر ماليزيا على جائزة الشخصية الإسلامية الأولى.. ويؤكد: علاقاتنا تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، عن شكره وتقديره للسلطان عبدالله أحمد شاه، ملك ماليزيا، ومحيي الدين إسماعيل، رئيس الوزراء، ولدولة ماليزيا، على تكريمه وتتويجه بجائزة «الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م»، بما يعكس المكانة الكبيرة للأزهر لدى الشعب الماليزي، مؤكدًا تلبيته لدعوة رئيس الوزراء الماليزي لزيارة ماليزيا في القريب العاجل.

وقال شيخ الأزهر من خلال تدوينة على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر: جائزة «الشخصية الإسلامية الأولى للعام 2020» تكريم عزيز على القلب من بلد إسلامي يمثل أنموذجًا حضاريًا رائدًا في التنمية والتعايش، خالص التحية والتقدير لجلالة السلطان أحمد عبده شاه، ملك ماليزيا، والسيد محيي الدين ياسين، رئيس الوزراء، وللشعب الماليزى العريق«.

وأضاف شيخ الأزهر: «تجمعنا علاقات أخوية بالشعب الماليزى ممتدة تاريخيا، وتعاون مشترك في كافة المجالات الدينية والثقافية والعلمية، وهذا التكريم في الحقيقة هو تكريم للأزهر الشريف وعلمائه وطلابه».