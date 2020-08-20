شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد مستشفي القناطر الخيرية ومركزين طبيين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، مركز طبي أجهور الصغرى بطوخ، الذى تم الانتهاء من انشاءه مؤخرا بتكلفه 2 مليون و900 ألف جنيه على مساحة 875 م2 ويتكون المبنى من 3 طوابق، عبارة عن غرف استقبال وطوارئ وعيادات الباطنة والأسنان والعلاج الطبيعى وتنظيم الأسرة وغرفة التطعيمات والمتابعة وغرفة الملفات والصيدلية والمعمل ومكتب الصحة وغرفة التعقيم والمغسلة وغرفة النفايات بالإضافة، إلى متابعة مبادرات رئيس الجمهورية وصحة المرأة وصحة الأم والجنين.

كما تم تفقدت ريان مركز طبي بهادة بمدينة القناطر الخيرية، والذى تم الانتهاء منه على مساحة 900 م2، يرافقها الدكتور محمد علام نائب رئيس المدينة والدكتور جمال عبدالغتي مدير الادارة الصحية بالقناطر والدكتور ماجد منصور مدير التخطيط وفريق العمل بالادارة الدكتور سيد محمدى مدير الوقاءي والدكتور خالد ناصر والدكتورة سماح محمد والدكتور عادل الملاح والدكتور حسين احمد من فريق الرعاية الاساسية بالإدارة.

وتفقدت «ريان» مستشفي القناطر الخيرية المركزى لمتابعة سيرا الأعمال بها والوقوف على أخر التطورات وإزالة المعوقات بها، فضلا عن أنه جارى التنسيق لإنها مشكلة الكهرباء بالمستشفى.

تشغيل مستشفى القناطر الخيرية قريبا

تشغيل مستشفى القناطر الخيرية قريبا

تشغيل مستشفى القناطر الخيرية قريبا

تشغيل مستشفى القناطر الخيرية قريبا