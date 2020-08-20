شكرا لقرائتكم خبر عن قضية دفن الدكتورة سونيا.. حبس 42 من أهالى قرية البهو فريك بالدقهلية فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة جنايات المنصورة اليوم الحكم بسجن 42 متهما من أهالى قرية البهو فريك من سنة إلى عشر سنوات لمنعهم من دفن جثمان الدكتورة سونيا بعد وفاتها بسبب إصابتها بالكورونا.. وبناءً على ذلك يستعرض ”الخليج 365” قصتها من البداية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قضية دفن الدكتورة سونيا.. حبس 42 من أهالى قرية البهو فريك بالدقهلية فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.