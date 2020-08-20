شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالجامعات الأهلية على موقع جديد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، إن إنشاء الجامعات الأهلية لا يهدف إلى الربح، مؤكدا أن كافة المعلومات المتعلقة بالجامعات الأهلية الدولية الجديدة تؤخذ من الموقع الرسمى الذى سيتم اطلاقه لهذه الجامعات فقط .

ونفى الدكتور حسام عبد الغفار، فى بيان للوزارة منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، ما يتم تداوله بشأن تفويض أحد المؤسسات فى تلقى طلبات التقديم من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة فى جامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة فى الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وادعائها أنها حلقة الوصل بين الجامعات الأهلية الدولية الجديدة وبين الطلاب .

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، إنه لا يوجد أى حلقة وصل بين الطلاب وهذه الجامعات الأهلية وأن الوزرارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يقوم بالترويج لنفسه وإطلاق الإشاعات على غير الحقيقة.