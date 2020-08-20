شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والتطورات فى ليبيا مع نظيره الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاربعاء اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيطالي لويجي دي مايون، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها التطورات في ليبيا، والوضع على الصعيد الفلسطينى.

صرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم خلال الاتصال التشاور حول ترتيب لقاءات قادمة بين شكري ونظيره الإيطالي للتباحث حول كيفية جلب الاستقرار عبر دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات في المنطقة.