فيديو .. إزاى تكافل وكرامة أثر فى حياة الأسر الأولى بالرعاية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الفترة الماضية استطاعت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة نيفين القباج فى إطلاق برنامج يعد الأول من نوعه لحماية الفئات المهمشة والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال صرف مساعدات نقدية لكبار السن ممن ليس لهم دخل بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة ممن لهم أبناء في مراحل تعليمية مختلفة لمساعدتهم على استكمال دراستهم وأيضا صرف لذوى الاحتياجات الخاصة، كما نجحت أيضا الوزارة في اطلاق برنامج فرصة بهدف توفير فرص عمل لأبناء المستفيدين من تكافل وكرامة لمساعدة الاسر القادرين على العمل أيضا على انشاء مشروعات صغيرة لتحويلهم من أسر تتلقى مساعدات الى أسر منتجة.
"الخليج 365" ينشر تقريرا معلوماتيا عن المستفيدين من المساعدات النقدية تكافل وكرامة في نقاط محددة.
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