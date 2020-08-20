وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيطالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 19 أغسطس الجاري، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيطالي "لويجي دي مايو"، حيث تناول الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها التطورات في ليبيا، والوضع على الصعيد الفلسطيني. Advertisements وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال قد شهد أيضاً التشاور حول ترتيب لقاءات قادمة بين شكري ونظيره الإيطالي للتباحث حول كيفية جلب الاستقرار عبر دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات في المنطقة.

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