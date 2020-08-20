شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الجيزة: الرغيف المصرى الأرخص فى العالم.. وسعره أقل من "لبانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طلعت حسن، وكيل وزارة التموين بالجيزة، إن رغيف الخبز المصرى أرخص رغيف في العالم، مردفاً: "سعره 5 قروش ميجيبوش حق لبانة دلوقتى". وأضاف وكيل وزارة التموين بالجيزة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ندى رضا، أنه لم يتم المساس بعدد الأرغفة للمواطن، وهو عدد 5 أرعفة في اليوم.

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وأوضح أنه مع رفع الدولة تكلفة إنتاج الخبز سعر الجوال من 213 على 265 جنيها والتأمين على عمال المخابز، فإنه كان لا بد من تشديد الرقابة، ودفع غرامة فورية وفى حالة تكرار المخالفة يتم غلق المخبز وسحب الحصة من المخبز.

وأشار وكيل وزارة التموين بالجيزة إلى أن هناك حملات مكبرة تخرج ولم يتم رصد أي مخالفة حتى الآن، مؤكداً التزام كل المخابز بالمواصفات والجودة المطلوبة.