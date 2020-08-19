شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة طنطا يبحث شؤون الطلاب الفلسطينيين الوافدين بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، بمكتبه، اليوم، سليم التلولي مسؤول شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية بقسم الشؤون الثقافية بسفارة فلسطين بالقاهرة، لبحث شؤون الطلاب الفلسطينيين الوافدين بجامعة طنطا، بحضور الدكتور أسامة بدر، مدير وحدة رعاية الوافدين بجامعة طنطا.

وأكد مبارك، ضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتشجيعهم على الدراسة بالجامعة، وتقديم كافة التسهيلات وسبل الدعم والراحة، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم من أجل استكمال مسيرتهم التعليمية، ودعماً لدور مصر الريادي في مجال التعليم العالي.

ومن جانبه، أعرب «التلولي»، عن سعادته بالتواجد داخل مقر جامعة طنطا، وحسن الاستقبال، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لتواجده في جامعة طنطا، هو مناقشة شؤون الطلاب الوافدين من دولة فلسطين، وبحث مشكلاتهم، مؤكدًا أن جامعة طنطا تُعد من الجامعات المصرية المتميزة، وطلابها يمثلون مستقبل مصر المشرق، ولديهم القدرة على التأثير داخل الدول العربية المحيطة والعالم.