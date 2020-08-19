شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مدة الـ10 دقائق لخطبة الجمعة لا يوجد بها مخالفة شرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،إنه لا يوجد مدة زمنية محددة لصلاة وخطبة الجمعة، موضحاً أن النبى صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام، أو أي من الفقهاء، لم يضعوا مدة محددة لذلك، وتابع:«ومدة الـ10 دقائق لخطبة الجمعة في ظل الإجراءات الاحترازية في ظل كورونا لا يوجد بها أية مخالفة شرعية».

وأضاف «جمعة»خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن التباعد في ظل جائحة كورونا أمر ضرورى للحفاظ على النفس، وعليه تم جعل إقامة صلاة الجمعة في المساجد الجامعة، وليس الزوايا، وتابع:«الزوايا لن تفتح في صلاة الجمعة لأن صعب تحقيق التباعد في الزوايا»، مشدداً على أنها تفتقر إلى الأمن الصحى في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر ودول العالم في ظل تفشى جائحة كورونا