شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يزور مقابر العلمين الخاصة بجنود الحرب العالمية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء بزيارة للمقبرتين الألمانية والإيطالية بمنطقة تل العيس خلال زيارته الميدانية لمدينة العلمين

حيث استمع محافظ مطروح لشرح يوضح تفاصيل المقبرة وماتضمه من رفات الجنود الالمان المقبرة الألمانية والتى تسمى «المعظمة الألمانية» بمنطقة تل عيسى المطلة على البحر المتوسط، ويوجد بها جثامين ورفات أكثر من 4200 جندي ألماني من ضحايا الحرب العالمية الثانية.

والمقابر الألمانية أنشئت على هيئة قلعة ،وهي مقسمة إلى ثماني غرف، بواقع سبع غرف تضم كل واحدة منها 600 جندي

ووسط المقبرة الألمانية، تقف مسلة فرعونية مرسوم عليها صقور مستقيمة ترمز للأبدية، أما المقبرة الايطالية بفخامة وفن العمارة. تضم 4800 من جثامين القتلى الايطاليين بالحرب.

وتضم المقابر الايطالية كنيسة صغيرة ومسجدا وقاعة للذكريات ومتحفا صغيرا، كما وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدفتر زيارات المقبرتين.

يذكر ان مدينة العلمين تشهد احتفالا كل عام بمقابر ضحايا الحرب العالمية الثانية احياء لذكرى تلك الحرب التي دارت على ارض العلمين عام ١٩٤٢ وراح ضحيتها الاف القتلى من جنود دول الحلفاء والمحور، حيث تقام إحتفالية بمشاركة العديد من السفراء والعسكريين وممثلي دول العالم.

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محافظ مطروح يزور مقابر العلمين لجنود الحرب العالمية الثانية