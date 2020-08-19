شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم المركز الثقافي الأفريقي بأسوان استعدادًا لاستقبال الزائرين الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعد المركز الثقافي الأفريقي «متحف النيل بأسوان، لاستقبال زواره من جديد بعد الموافقة على إعادة فتح أبوابه أمام الجمهور مرة أخرى بداية من الأسبوع المقبل، بعد إغلاقه فترة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت المهندسة إيرين فايز، مدير عام المركز الثقافي الأفريقي بأسوان، أن المركز واصل استعداداته لاستقبال الزوار من خلال الالتزام بإجراءات التطهير والتعقيم للمركز، في إطار توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وتعليمات المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لمختلف أروقة المركز الثقافي الأفريقي وقاعاته المختلفة والمكاتب الإدارية استعدادا لاستئناف استقبال الزائرين وعودة العمل بالمركز الثقافي الأفريقي من بداية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.