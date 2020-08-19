شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة العام الهجري الجديد.. توزيع ٣ أطنان لحوم صكوك الأضاحي على أسر الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف، بتوزيع ٣ أطنان من لحوم صكوك الأضاحي مقدمة من وزارة الاوقاف على الأسر الأولى بالرعاية والأخرى المستحقه بجميع مراكز ومدن المحافظة متزامنا مع حلول العام الهجري الجديد.

أكد محافظ الشرقية أن الدوله تولى اهتماما كبيرا لتوفير كافه الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية واللحوم للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة تحت مظلة الدولة المصرية مشيداً بدور وزارة الأوقاف في هذا الصدد لحصر الأسر الاولي بالرعاية من أبناء المحافظة ومد يد العون لهم في كافة المناسبات وعلي مدار العام.

وأوضح الشيخ زكريا الخطيب، أن الوزاره تسعى دائما للتنميه وتوسيع قاعده التكافل الاجتماعي لخدمة المجتمع ورعايه الأسر المحتاجة حيث يأتي هذا في إطار مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيراً إلى أن مديرية الأوقاف بالشرقية قد شرفت بخدمة المستحقين وهو فضل لن تتنازل عن تأديته باعتباره واجب ديني ووطني تجاه جميع المواطنين على أرض المحافظة.