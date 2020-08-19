شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في الفاتيكان يتقلد وسام بدرجة فارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار منحت الفاتيكان سفير جمهورية مصر العربية لدى الكرسي الرسولي، محمود سامي، وسام بدرجة فارس، وذلك تقديراً للجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للبعثة منذ عام ٢٠١٧، وإسهامه في تعزيز العلاقات بين الجانبين ومشاركته في دعم الحوار بين الأديان، وكذا تثميناً للعلاقات المتميزة بين مصر والفاتيكان. ويعد هذا التكريم تقديراً من الفاتيكان للعلاقات الودية والمستقرة التي تحتفظ بها مع مصر، خاصة في ظل ما تميزت به العلاقات الثنائية بين الجانبين خلال الفترة الماضية من تطور شهد عدداً من الزيارات الرسمية المتبادلة لكبار المسئولين بالبلديّن، فضلاً عن الزيارات المتعددة لفضيلة شيخ الأزهر الشريف ووفود من المؤسسات الدينية المصرية والفاتيكانية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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