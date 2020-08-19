شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا بمدن ومراكز القناطر الخيرية وبنها وكفر شكر، بينما سجلت 8 مدن ومراكز أخرى صفر إصابة بفيروس كورونا، هي الخانكة والعبور، وشرق وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر وطوخ، وقليوب وقها ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الإربعاء عند 9187 حالة إصابة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم الأربعاء وفقا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 724 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 625 حالة، وبنها 2379 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1182 حالة، وشبين القناطر 729 حالة، وطوخ 1017 حالة، وقليوب 687 حالة، ومدينة قها 46 حالة، وكفر شكر 442 حالة إصابة